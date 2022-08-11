2022/08/11 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن الدكتور إيفان أليمينكو أخصائي علاج اضطرابات الأكل، أن الوزن الزائد يتراكم بسبب “الشهية تحت القشرية”، ويقترح طريقة لتجنب ذلك.ويشير الأخصائي، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن أحد أسباب اضطراب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).