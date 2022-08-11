منع هدر نحو ترليوني دينار.. النزاهة: صدور أوامر قبضٍ بحق 61 من الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة

2022/08/11 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) تريليون دينارٍ من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة.

الهيئة أشارت، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عن إنجازاتها خلال النصف الأول من العام 2022، إلى أنَّ تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها.

أشارت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى أنَّ عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ (1754) مُتَّهماً.

الهيئة أضافت، إنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.

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