نقص فيتامين واحد يؤدي إلى خدر في اليدين

2022/08/11 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت خبيرة التغذية التركية جانيل أونير سايار، أن نقص فيتامين В6 في الجسم يؤدي إلى وخز في اليدين.

وقالت سايار في تصريح صحفي، إنه “يؤدي نقص فيتامين В6 في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم ، بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويشعر الشخص بالتعب والضعف وخور القوى.



ويظهر طفح جلدي وتشققات في الشفاه وجفافها.



وعند ضعف منظومة المناعة يزداد خطر الإصابة بالأمراض المعدية.



ويشعر بتنمل اليدين والقدمين والأصابع.



ويلاحظ عند الأطفال القلق وتقلب المزاج وتشعر النساء الحوامل بالغثيان في الفترة الصباحية ومشكلات معرفية، مثل “الارتباك وصعوبة التركيز والنسيان”.

وأضافت، أنه يوجد فيتامين В6 في آح البيض والبقوليات وفول الصويا والمكسرات والحبوب المعالجة.



وهذا الفيتامين مفيد في حالات الربو والتوحد وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة النفق الرسغي ومرض السكري والصرع والكآبة وحصى الكلى وهشاشة العظام وفي حالة الغثيان والتقيؤ في فترة الحمل.

وحذرت من أن هذا الفيتامين حساس جدا للضوء والحرارة ويفقد خصائصه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية والمعالجة الحرارية، مبينة أنه “تفقد العصائد 50 بالمئة من هذا الفيتامين، وأن بكتيريا أمعاء الإنسان والحيوان تنتج هذا الفيتامين، ولكن قد لا يتمكن الشخص من استخدامه والاستفادة منه”.

وتضيف، الجرعة اليومية للإنسان البالغ هي 1.25-1.67 ملغم من فيتامين В6 يوميا، وهذا يعادل 25-30 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزنه.

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