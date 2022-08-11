النزاهة: 452 عملية ضبط بالجرم المشهود خلال النصف الأول من العام الحالي

2022/08/11 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، 11 آب، 2022، عن استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) ديناراً...

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