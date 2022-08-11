2022/08/11 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران "العال" الإسرائيلية، دينا بن تال، الخميس، أن الشركة "تلقت موافقة للتحليق في الأجواء السعودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة طيران إسرائيلية: تلقينا موافقة للتحليق في الأجواء السعودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة طيران إسرائيلية: تلقينا موافقة للتحليق في الأجواء السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).