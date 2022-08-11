اصابة شخصين بانفجار قنبلة يديوية على منزل وسط كركوك

2022/08/11 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإصابة اثنين بانفجار قنبلة يدوية وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية، القى قنبلة يدوية على منزل بمنطقة الحسابات وسط كركوك".

واضاف، أن "الانفجار ادى الى اصابة اثنين من سكان المنزل بجروح طفيفة".

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