النزاهة تعلن العمل على 162 ملفاً لاسترداد المدانين والأموال المهربة

2022/08/11 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن العمل على 162 ملفاً لاسترداد المدانين والأموال المهربة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً".

وأشارت إلى أنها "أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ"، لافتة الى انه "تمَّ إبرام واحدة منها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت النزاهة، عن استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) تريليون دينارٍ من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة.

وقالت الهيئة في مؤتمرٍ صحفيٍّ تابعته (بغداد اليوم) أنَّ "المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته واعادته إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها".

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