أمانة بغداد: شارع الرشيد سيكون منطقة خضراء كبيرة

2022/08/11 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

حددت أمانة بغداد، اليوم الخميس، موعد تسلُّم تخصيصاتها من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفيما أشارت الى أن افتتاح نصب التحرير خلال الأيام المقبلة، أكدت أن شارع الرشيد سيكون منطقة خضراء كبيرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين وجّه بإيلاء أولويّة للشوارع الفرعية في بغداد، بعد إكمال الشوارع الرئيسة"، مؤكداً أن "العمل جارٍ بجدية وتسارع لإنجاز مهام الأمانة من إكساء طرق وخدمات مشاريع تخص عملية النظافة وتخص عملية إنهاء مشاكل الخدمات، والسعي لإنهائها بشكل تدريجي".

وأضاف الربيعي، أنه "خلال 90 يوماً المقبلة ستتلقى أمانة بغداد تخصيصات الأمن الغذائي فضلاً عن ميزانيتها المتعارف عليها بالتمويل الذاتي".

ولفت إلى أن "أمين بغداد وجّه بحسب توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على نهضة بغداد ودعم مشاريع شارع الرشيد والساحات والجماليات، ورفض أن تكون بغداد فوضى، لاسيما من خلال تأثيث الشوارع وتنظيمها وتنظيم الإعلانات وزيادة كثافة المساحات الخضراء"، منوهاً بأن "رئيس مجلس الوزراء إطلع على مشروع شارع الرشيد الذي سيكون منطقة خضراء كبيرة، حسب توجيهات المراجع العليا، ومتابعتها المستمرة لاسيما الأخيرة".

وأشار إلى أن "ساحة الحسنين تفتتح بتمثال ونصب جديد من عمل أمانة بغداد بإشراف من أمين بغداد ومستشار رئيس الوزراء صباح مشتت، إضافة إلى رابطة المصارف بدعمها لهذا المشروع، وكذلك حديقة الأمة ونصب التحرير اللذان ستشهد الأيام المقبلة افتتاحهما".

وبين الربيعي، أن "العمل جارٍ لإعادة الحياة لشارع الرشيد وإكمال مشروع الرشيد والمتنبي، الثاني وهو الجزء الأخير من شارع الرشيد وهو من الباب المعظم إلى المتنبي".

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