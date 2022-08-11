2022/08/11 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت شركة دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس (11 آب 2022) عن نتائجها المالية للنصف الأول المُنتهي في 30 حزيران 2022، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة دانة غاز تعلن نتائجها المالية للنصف الاول من 202‪2 المركز الخبري الوطني.

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