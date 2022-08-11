وزير الدفاع يدعو قادة العمليات للابتعاد عن المناكفات السياسية

2022/08/11 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الخميس، قادة العمليات للابتعاد عن المناكفات السياسية، فيما حذر من الانجرار وراء الفتنة.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن” وزير الدفاع جمعة عناد […]

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