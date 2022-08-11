مصير عبدربه منصور هادي.. وزير خارجية اليمن يعلق لـCNN على ما يتم تداوله

2022/08/11 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في جزء من مقابلة مع CNN بالعربية لما يتم تداوله حول مصير الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، بعد تسليم الأخير السلطة لمجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي.

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