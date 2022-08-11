وزير الزراعة يوجه بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة

2022/08/11 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022 .

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة محمد الخفاجي وجه بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022".

واضاف ان "صرف المستحقات ستكون حسب اسبقية التسويق بالتواريخ الموجودة في المواقع الدفعة الثالثة وبنسبة 50 بالمئة".

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