2022/08/11 | 13:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HZhmJ7kC-4o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقالة مدير صحة ذي قار من منصبه بعد اقتحام متظاهرين لمكتبه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقالة مدير صحة ذي قار من منصبه بعد اقتحام متظاهرين لمكتبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).