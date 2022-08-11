2022/08/11 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن شقيقها مرض وعانى من أعراض الحمى ومن ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ملقية باللائمة على كوريا الجنوبية في نشر وباء فيروس كورونا في البلاد.ولا تعلن كوريا الشمالية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تعلن إصابة زعيمها كيم جونغ أون بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تعلن إصابة زعيمها كيم جونغ أون بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).