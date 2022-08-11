2022/08/11 | 13:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، الخميس، اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية.وذكر بيان للوزارة: أن “الاجتماع تضمن عدداً من التوجيهات من قبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع لقادة الجيش: ابتعدوا عن المناكفات السياسية وكونوا على مسافة واحدة من الجميع) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع لقادة الجيش: ابتعدوا عن المناكفات السياسية وكونوا على مسافة واحدة من الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).