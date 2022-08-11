لجنة تظاهرات الدفاع عن الشرعية تحدد وقت انطلاق الحشود

2022/08/11 | 13:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت اللجنة المنظمة لتظاهرات الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، الخميس، 11 آب،...

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