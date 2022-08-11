رئيس مجلس القضاء: تخريب الممتلكات جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب

2022/08/11 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، أن تخريب الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب.

وذكر بيان للمجلس، أن “رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وبحث معه الاجراءات القضائية بحق المخالفين للقانون من المتجاوزين والمخربين للقنوات الاروائية”.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن “تخريب الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب بموجب المادة الثانية الفقرة (1) منها ويجب اتخاذ الاجراءات المشددة بحق من يرتكب هذه الجرائم”.

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