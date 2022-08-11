كيف يؤثر نظامي الغذائي على صحة جهازي الهضمي؟

2022/08/11 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل مرق العظام والسلمون والفطر ومنتجات الألبان الجيدة.

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