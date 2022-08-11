2022/08/11 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة ذي قار ينفي خبر استقالته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة ذي قار ينفي خبر استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).