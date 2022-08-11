وزير الدفاع : يمر بلدنا هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الإنسداد السياسي

2022/08/11 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، الخميس، اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان لها ، انه “تضمن الاجتماع عدداً من التوجيهات من قبل وزير الدفاع الى القادة والآمرين، فيما ألقى كلمة جاء فيها: “يمر بلدنا العزيز هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الإنسداد السياسي، عليه أهيب بكم أن تبتعدوا عن المناكفات السياسية وأن تكونوا على مسافة واحدة من الجميع وأن لا تركنوا الى جهة ضد أخرى”.

وأضاف الوزير: أن “واجبنا مقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل ضمن قاطعه، الذي في قاطعه إرهاب فواجبه مقاتلة الأرهاب وبكل عزيمة واندفاع، والذي في قاطعه تظاهرات يحمي هذه التظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات فعليه مكافحة هذه الآفة المدمرة، والذي في قاطعه نزاعات عشائرية فعليه السيطرة عليها ومنعها”.

وتابع: “اخواني، أرجو منكم اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والانتباه لأن عدوكم يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص وعليكم بمتابعة منتسبيكم باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب بما يسمح الموقف بذلك، وكذلك الاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات”.

واختتم الوزير قائلاً: “اخواني الأعزاء أكرر تأكيدي على عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية كما عهدتكم، أنتم أبناء هذا الجيش البطل، الذي يحمل في سفره الخالد البطولات والصولات والجولات على مر الزمن”.

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