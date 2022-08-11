النزاهة : العمل على 162 ملفاً لاسترداد المُدانين والأموال المهربة

2022/08/11 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنها عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً.

وأشارت إلى أنها أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها.

كما اعلنت النزاهة: صدور أوامر قبضٍ بحق (61) من الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة

وأشارت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى أنَّ عدد المُتَّهمين المُحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ (1754) مُتَّهماً.

الهيئة أضافت، في مؤتمرٍ صحفيٍّ عقدته للإفصاح عن إنجازاتها ونشاطاتها للأشهر الستة المنصرمة من العام الجاري، إنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.

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