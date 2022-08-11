لبنان.. مودع مسلح يقتحم أحد المصارف ويهدد بإحراق نفسه والموظفين

2022/08/11 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "الحرة" في بيروت، الخميس، بأن مواطنا دخل إلى أحد المصارف واحتجز الموظفين، وهدد بإحراق نفسه، في حال عدم حصوله على الأموال المودعة في حسابه.

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