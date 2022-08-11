استمرار غلق طريق بعقوبة - بلدروز احتجاجا على سوء الخدمات (فيديو)

2022/08/11 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

يستمر عدد من المتظاهرين، اليوم الخميس، بإغلاق طريق بعقوبة - بلدروز قرب ناحية كنعان.

وجاء هذا الاجراء من قبل المتظاهرين احتجاجا على تردي الخدمات، وفقا لمقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم).

واغلق العشرات من اهالي قضاء المقدادية بديالى، اليوم الخميس، طريق مهما بسبب سوء الخدمات.

وقال عضو تنسيقية تظاهرات قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) وصفي حسن لـ( بغداد اليوم)، إن" العشرات من اهالي المقدادية خرجوا في تظاهرة سلمية وقطعوا طريق بعقوبة – خانقين قرب جسر الهارونية بالسواتر الترابية احتجاجا على سوء الخدمات وخاصة ملف الكهرباء".

واضاف حسن، ان" التظاهرة جاءت من اجل اشعار الجهات الحكومية بسوء ملف الخدمات الاساسية وتضرر الاف الاسر في ذروة الصيف وضرورة ان يكون هناك تغيراً عاجلاً في ملف ادارة الدوائر واناطتها للكفاءات ".

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