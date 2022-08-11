مدير صحة ذي قار ينفي تقديم استقالته من المنصب

2022/08/11 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قارنفى مدير دائرة صحة ذي قار جعفر ناصر العبودي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

وقال العبودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ما تناقلته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الاستقالة عار عن الصحة".

وأفاد مصدر محلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، باستقالة مدير صحة ذي قار جعفر ناصر من منصبه بعد اقتحام متظاهرين لمكتبه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير عام صحة ذي قار جعفر ناصر قدم استقالته من منصبه على خلفية اقتحام مكتبه من قبل المتظاهرين".

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