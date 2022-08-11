السجن المؤبد لمصري قتل آخر في الكويت‎‎

2022/08/11 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم

الخميس، الستار على قضية قتل وقعت قبل

عامين وراح ضحيتها مقيم مصري لقي مصرعه

طعنا على يد مصري آخر بسبب خلاف مالي.

وقضت المحكمة في حكمها النهائي بالسجن

المؤبد للقاتل

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