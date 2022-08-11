وزير الدفاع يحض الجيش على الحياد إزاء «الانسداد السياسي»

2022/08/11 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد،

الخميس، قادة العمليات بالجيش، إلى

توخي الحياد إزاء حالة الانسداد

السياسي التي تمر بها البلاد، حاثاً

القوات المسلحة على "عدم الانجرار وراء

الفتنة والتصرف بحكمة وحيادي

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