شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو لإنهاء الانسداد السياسي وملفات اخرى في نشرة الــ 12

2022/08/11 | 13:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2ZlejQA2A7I

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