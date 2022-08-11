2022/08/11 | 13:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو لإنهاء الانسداد السياسي وملفات اخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2ZlejQA2A7I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يدعو لإنهاء الانسداد السياسي وملفات اخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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