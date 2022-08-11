2022/08/11 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الإطار تعلن موعد التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الإطار تعلن موعد التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الإطار تعلن موعد التظاهر عند أسوار المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).