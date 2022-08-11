2022/08/11 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مسلح يحتجز رهائن في مصرف لبناني مطالباً بالحصول على ودائع مجمدة المركز الخبري الوطني.

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