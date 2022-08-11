2022/08/11 | 13:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بإشراف اممي رئاسة الإقليم تجتمع مع الاحزاب الكردية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mq6ykNQICYQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بإشراف اممي رئاسة الإقليم تجتمع مع الاحزاب الكردية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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