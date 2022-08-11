وزير الزراعة يوجه بصرف المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة

2022/08/11 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022 .

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، أن "وزير الزراعة محمد الخفاجي وجه بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022".

واضاف ان "صرف المستحقات ستكون حسب اسبقية التسويق بالتواريخ الموجودة في المواقع الدفعة الثالثة وبنسبة 50 بالمئة".

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