أسعار النفط تنقلب للارتفاع بعد توقعات الطاقة الدولية

2022/08/11 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تحولت أسعار النفط الخام فجأة اليوم الخميس بعد التراجع في التعاملات المبكرة إلى الارتفاع في حدود 1% بعد صدرو توقعات إيجابية بشن تعافي الطلب من وكالة الطاقة الدولية.

وتترقب الأسواق في الساعات المقبلة توقعات أوبك لوضع الأسواق والذي يأتي في ظل تقلبات عنيفة ومفاجاة على صعيد البيانات المؤثرة في حركة الأسعار.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال هه اللحظات في دود 1% أو ما يعادل 0.9 دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 92.8 دولار في البرميل بعد النزول إلى مستويات قرب الـ91 دولار في البرميل.

وزاد خام برنت القياسي هو الآخر خلال هذه اللحظات في حدود 1% أو ما يعادل دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 98.2 دولار بعد النزول إلى مستويات قرب الـ 96.6 دولار في وقت سابق.

وانخفض أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف في وقت سابق اليوم من تعاملات الخميس في حدود 0.5% أو ما يعادل 0.4 دولار نزولا إلى مستويات قرب الـ 91 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت القياسي خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حدود 0.4% دولار أو ما يعادل 0.6 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ 97 دولار للبرميل.

وتحولت أسعار النفط للصعود بنحو 1% عند تسوية تعاملات الأربعاء، بعد انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين الأمريكية وقفزة في استخدام المصافي (TADAWUL:2030).

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