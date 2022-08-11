رئيس الجمهورية: الإعلام المهني الحر عامل أساس لتعزيز الديمقراطية في البلد وتقويم عمل مؤسسات الدولة

2022/08/11 | 13:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 11 آب 2022 في قصر السلام ببغداد، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الإعلام المهني والحر باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد، وأهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للعمل الصحافي والإعلامي تحمي الصحفيين وتدعم مهامهم في إطلاع الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وتعزز دورهم المهم في تقويم عمل مؤسسات الدولة.

من جانبه، قدم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي شرحاً عن عمل النقابة وجهودها في تطوير العمل الإعلامي إلى بعض المسائل التي تواجه العمل الإعلامي، وخطط النقابة للفترة المقبلة لتطوير واقع الصحفيين العراقيين.

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