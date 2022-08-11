كلٌ في محافظته.. وزير الصدر يدعو “محبي الإصلاح” لتجمع حاشد غداً الجمعة

2022/08/11 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا حساب “وزير القائد”، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، “محبي الإصلاح” لتجمع حاشد غداً الجمعة وكل في محافظته.وذكر حساب “وزير القائد”، في تغريدة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، “على محبّي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم […]

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وزير الصدر يدعو “محبي الإصلاح” لتجمع حاشد غداً الجمعة أولاً على ايرث نيوز.

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