الأمم المتحدة: يوجد نحو 10 آلاف ارهابي عند الحدود العراقية السورية

2022/08/11 | 13:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة افصح ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ للأمم المتحدة ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، فلاديمير فورنكوف، اليوم الخميس، عن وجود نحو 10 آلاف إرهابي، عند الحدود العراقية السورية.ونقل موقع الامم المتحدة في تقرير عن فورينكوف قوله إن “الحدود بين العراق وسوريا لا تزال معرضة للخطر بشكل كبير، حيث يعمل ما يقدر بنحو 10 آلاف عنصر …

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