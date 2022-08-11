لبنان.. مسلح يحتجز موظفين وعملاء داخل بنك وهذه مطالبه

2022/08/11 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام لبنانية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمسلح اقتحم أحد البنوك في العاصمة اللبنانية، بيروت، واحتجز عددا من الموظفين والعملاء.

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