2022/08/11 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مسلح أحد البنوك في العاصمة اللبنانية، بيروت، واحتجز عددا من الموظفين والعملاء، حيث تم تداول مقاطع وصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. مشاهد من أمام البنك بعد احتجاز مسلح لموظفين مطالبًا بدفع أموال له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. مشاهد من أمام البنك بعد احتجاز مسلح لموظفين مطالبًا بدفع أموال له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).