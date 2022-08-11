2022/08/11 | 14:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار .. يدعو انصاره للتظاهر امام المنطقة الخضراء يوم غد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار .. يدعو انصاره للتظاهر امام المنطقة الخضراء يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).