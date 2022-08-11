2022/08/11 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد وزير النقل، ناصر الشبلي، اليوم الخميس، موعد فتح ترانزيت في المنافذ الحدودية، فيما أعلن تأهيل وتطوير مرائب في العاصمة بغداد ومحافظتي المثنى ونينوى.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية إن “الترانزيت لم يبدأ العمل به بعد، أما القناة الرئيسة له فقد اكتملت ولم يتبقَّ سوى نصب الأجهزة في المنافذ الحدودية”، مرجحاً “افتتاح الترانزيت منتصف شهر آب الحالي”.

وأضاف الشبلي، أن “المنافذ التي ستعمل بالترانزيت هي طريبيل والوليد وعرعر وسفوان والشلامجة ومنفذان آخران مع إيران، أي: 7 منافذ”.

وحول المرائب، أكد وزير النقل، أن “الوزارة مستمرة في تطوير المرائب، حيث أنجز البعض منها في الناصرية والسماوة والموصل، بالإضافة إلى تأهيل مرآب أمام ساحة الأمة في بغداد وإنجازه ليكون ملائماً للتطوير الذي تعمل عليه الوزارة”.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت الخميس الماضي، التوجه لفتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول عدَّة، فيما أشارت إلى أن ذلك سيرفد الموازنة بالأموال.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “أغلب الدول لدينا تعاون معها وسيتم فتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول عدة وهو ما سيدُّر موارد إلى الموازنة العامة والطيران المدني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يحدد موعد فتح ترانزيت في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يحدد موعد فتح ترانزيت في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).