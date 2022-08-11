2022/08/11 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال إيفان نيتشايف نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات بالخارجية الروسية، إن الهيئات المختصة في روسيا والولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن تبادل السجناء.وأضاف نيتشايف: “وبالفعل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في يوم 5 أغسطس، استعداد بلادنا لبحث هذه المشكلة في إطار القناة التي اتفق عليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة.لقد تم الإيعاز […]

ظهرت المقالة الخارجية الروسية: ندعو واشنطن إلى عدم المتاجرة بمسألة تبادل السجناء أولاً على ايرث نيوز.

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