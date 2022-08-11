2022/08/11 | 15:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب باسم خشان..هكذا تكلم زرادشت “الدكثور الصدري” عارضت مشروع الصدر لأنه “مجرد كلام”،...

ظهرت المقالة باسم خشان يصف أتباع التيار الصدري بالجهلة ومشروع الاصلاح مجرد كلام أولاً على المسلة.

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