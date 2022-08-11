وزير الزراعة يوجه بصرف كافة مستحقات مسوقي الحنطة للموسم الحالي

2022/08/11 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، أن “وزير الزراعة محمد الخفاجي وجَّه بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة لموسم 2022”.

واضاف البيان، أن “صرف المستحقات ستكون حسب أسبقية التسويق بالتواريخ الموجودة في المواقع الدفعة الثالثة وبنسبة 50 بالمئة”.

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