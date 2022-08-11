لبنان.. مسلح يحتجز رهائن في مصرف

2022/08/11 | 15:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولا تزال عملية احتجاز الرهائن جارية.

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