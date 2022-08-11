عالية نصيف :هذا دليلي على تورط جهات متنفذة في هذه فضيحة الـ(600 مليون دولار )

2022/08/11 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة

والادعاء العام بفتح تحقيق ومعرفة

الجهة التي تقف وراء عقد بوابة عشتار

بهدف الكشف عن العديد من عقود الفساد

المشابهة لهذا العقد، مبينة ان تنازل

بوابة عشتار التي يمتل

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