المانيا: نهر الراين على اعتاب الجفاف

2022/08/11 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المانيا، الخميس، من أن مستويات

المياه في نهر الراين قد تصل إلى نقطة

منخفضة للغاية خلال أيام، مما يجعل من

الصعب على نحو متزايد نقل البضائع مع

اندلاع الجفاف وأزمة الطاقة بأوروبا.

وقال المتحدث باسم

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