وهم الانتخابات المبكرة

2022/08/11 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طلال بركات ..دعوة السيد الصدر بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تحتاج الى آليات قانونية تدعم تلك الدعوة لان هناك من سيستخدم حجج دستورية لعرقلة هذا القرار بان حل البرلمان يتطلب ثلث الاعضاء وبذلك يصعب تحقيق هذة النسبة ..وايضا حتى لو تم استخدام المادة 67 من الدستور الذي يخول رئيس الجمهورية بحل […]

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