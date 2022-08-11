2022/08/11 | 15:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تسعى الكتلة الشيعية المُمزَّقة إلى تجنُّب خوض صِدام بين أجنحتها، فإن عواقب الانهيار السياسي تتفاقم، بالتزامن مع مخاوف من أن يؤدي الجمود إلى اقتتال أهلي هذه المرة داخل البيت الشيعي نفسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا رئيس ولا حكومة.. خلافات البيت الشيعي تضع النظام السياسي في العراق على حافة الانهيار) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلا رئيس ولا حكومة.. خلافات البيت الشيعي تضع النظام السياسي في العراق على حافة الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).