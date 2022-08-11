أشبه بقنبلة قوية.. انفجار مدمر بأمريكا يقتل 3 أشخاص ويضر بـ39 منزلًا بعضها نُسف بالكامل

2022/08/11 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سكان أحد أحياء إيفانسفيل بإنديانا ما سمعوه بعدما انفجر منزل، حيث قال أحدهم إن "الأمر كان أشبه بانفجار قنبلة"، ليهز المنطقة بعد ظهر الأربعاء.لقي 3 أشخاص مصرعهم ولحقت أضرار بـ 39 منزلاً على الأقل، وفقًا لقائد الدفاع المدني في المدينة.

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