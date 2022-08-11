أحداث آب.. استخبارات السليمانية تطيح بأربعة عناصر إرهابية

2022/08/11 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 11 آب 2022 استخبارات السليمانية تطيح بأربعة عناصر إرهابية عملية أمنية جنوب سامراء...

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استخبارات السليمانية تطيح بأربعة عناصر إرهابية أولاً على المسلة.

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