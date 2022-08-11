2022/08/11 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الخميس، 11 آب، 2022، عن موافقة مجلس...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصوت على ترفيع حملة الشهادات الإعدادية من الموظفين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على ترفيع حملة الشهادات الإعدادية من الموظفين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على ترفيع حملة الشهادات الإعدادية من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).